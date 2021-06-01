Заморозки придут в Омскую область

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Синоптики пообещали жителям Омской области заморозки, ночами на этой неделе температура будет опускаться до 5 градусов ниже нуля.
«В ближайшие три дня в городе ожидается опасное погодное явление, связанное с резким понижением температуры воздуха в ночные часы», – сообщила во вторник администрация Омска.
Ночами со среды по субботу возможно понижение температуры от нуля до пяти градусов ниже нуля. Также ожидаются дождь и грозы, сила ветра может достигнуть 13-19 метров в секунду.
«Владельцам дачных и приусадебных участков стоит учитывать данный прогноз и заранее позаботиться о защите однолетних насаждений, используя доступные укрывные материалы», – предупредили омичей.
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