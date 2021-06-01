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Заморозки придут в Омскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали жителям Омской области заморозки, ночами на этой неделе температура будет опускаться до 5 градусов ниже нуля.

«В ближайшие три дня в городе ожидается опасное погодное явление, связанное с резким понижением температуры воздуха в ночные часы», – сообщила во вторник администрация Омска.

Ночами со среды по субботу возможно понижение температуры от нуля до пяти градусов ниже нуля. Также ожидаются дождь и грозы, сила ветра может достигнуть 13-19 метров в секунду.

«Владельцам дачных и приусадебных участков стоит учитывать данный прогноз и заранее позаботиться о защите однолетних насаждений, используя доступные укрывные материалы», – предупредили омичей.

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