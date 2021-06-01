Госдума приняла закон о бесплатной газификации

Госдума приняла закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков частных домов

Услуги населению по подключению к газу будут оказывать по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В их рамках до границы участка подведение будет осуществляться без привлечения средств населения.

Изменения в закон «О газоснабжении» обеспечат выполнение поручений президента России Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу.

Он в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.