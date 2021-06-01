НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдума приняла закон о бесплатной газификации

Источник:
РИА Новости
145 1
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков частных домов

Услуги населению по подключению к газу будут оказывать по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В их рамках до границы участка подведение будет осуществляться без привлечения средств населения.

Изменения в закон «О газоснабжении» обеспечат выполнение поручений президента России Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу.

Он в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.

Еще по теме
Россия продала США рекордный объем нефти
Новак поспорил с США о «грязном российском газе»
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Солнечная система зарядки электромобилей заработала в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дело о хищениях в центре Мешалкина передали в суд
Резкие перепады температур ожидаются в Бурятии
Школьница на Алтае ответит за изнасилование ребенка
Заморозки придут в Омскую область
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Nintendo выпустит новую игровую консоль Switch
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 июня 16:15
(МСК)
Словакия
Чехия
1 июня 16:15
(МСК)
Италия
США
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 12:15
(МСК)
Швейцария 2
Великобритания 1
1 июня 12:15
(МСК)
Канада 1
Финляндия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 90 баллов
  • Tavgaj — 86 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 85 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru