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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ «буханка» впервые за 56 лет получил кондиционер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/ uazrussia

Кемпер «Байкал», созданный на базе знаменитой «буханки», будет оснащен климат-контролем, сообщила компания УАЗ. Такая опция появилась у автомобиля впервые за 56 лет его существования.

Климат-контроль появится в салоне и жилом отсеке автомобиля. «В модуле используется комбинация нескольких систем. А именно: жидкостного отопления, независимого воздушного бензинового отопителя, а также кондиционирования», — уточнили в компании.

Для управления всем комплексом, а также освещением в салоне установлена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры.

«Байкал» надстраивают, чтобы получить дополнительное спальное место. В доме на колесах оборудована кухня с холодильником и мойкой, есть диван-трансформер. Цены на машину пока не объявлены.

Внедорожный фургон УАЗ-452 выпускается с 1965 года. Производство модели продолжается, хотя особых конструктивных и внешних изменений машина не получила.

Тема: Русские машины
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