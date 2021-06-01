УАЗ «буханка» впервые за 56 лет получил кондиционер

Кемпер «Байкал», созданный на базе знаменитой «буханки», будет оснащен климат-контролем, сообщила компания УАЗ. Такая опция появилась у автомобиля впервые за 56 лет его существования.

Климат-контроль появится в салоне и жилом отсеке автомобиля. «В модуле используется комбинация нескольких систем. А именно: жидкостного отопления, независимого воздушного бензинового отопителя, а также кондиционирования», — уточнили в компании.

Для управления всем комплексом, а также освещением в салоне установлена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры.

«Байкал» надстраивают, чтобы получить дополнительное спальное место. В доме на колесах оборудована кухня с холодильником и мойкой, есть диван-трансформер. Цены на машину пока не объявлены.

Внедорожный фургон УАЗ-452 выпускается с 1965 года. Производство модели продолжается, хотя особых конструктивных и внешних изменений машина не получила.