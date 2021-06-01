Власти ответили на претензии об испорченных телах в морге Бердска

Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы опровергло информацию, что в Бердском морге вышло из строя холодильное оборудование, и поэтому тела разлагаются быстрее.

Местные СМИ сообщили, что в бердском отделении областного бюро судебно-медицинской экспертизы возможно вышла из строя холодильная камера. Это привело к ужасным последствиям.

Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы подчеркнуло, что холодильное оборудование работает, но есть только четыре места. При этом в мае в морг поступило 42 тела умерших, но они поступали «равномерно», поэтому мощностей морга хватает.

«После проведения исследования тела умерших выдаются родственникам для захоронения. В 2021 году обращений граждан по поводу наличия признаков разложения тел в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» не поступало», — говорится в сообщении бюро.