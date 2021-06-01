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Счетная палата определила средний размер страховой пенсии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Средний размер страховой пенсии по старости в России на первое января 2021 года составил 16 789 рублей, говорится в аналитическом материале Счетной палаты.

Ведомство подчеркнуло, что индексация этих выплат на тот момент составила 6,3%.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — приводит РИА Новости содержание документа.

Повышение составило 911,58 рубля или 5,7% по сравнению с показателями начала прошлого года, добавили в Счетной палате.

На первое января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты достигло порядка 2,905 миллиона человек — их число сократилось за год на 0,7%.

При этом средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на первое апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на первое апреля 2021 года.

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