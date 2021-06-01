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Тилль Линдеманн выпустил жуткий клип «Я ненавижу детей»

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей») в Международный день защиты детей.

В новом клипе Линдеманн снялся в образе советского серийного убийцы. Он вспоминает, как в детстве над ним издевались одноклассники. И теперь, когда он вырос, герой решает отомстить своим обидчикам и с особой жестокостью их убивает.

Клип снял российский режиссер Сергей Грей, который работает со многими российскими артистами. В работе Линднманна снялись шоумен Александр Ревва, актриса Аглая Тарасова и певица Мари Краймбрери.


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