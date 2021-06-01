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Треть россиян не была в отпуске больше двух лет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Anna Shvets Подписаться Сообщение / Pexels

Треть россиян (33%) не были в отпуске больше двух лет, еще 15% не отдыхали больше года, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Каждый десятый респондент отметил, что был в отпуске меньше месяца назад. Еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% - 3-6 месяцев назад, 22% жителей России брали последний отпуск в течение последних 12 месяцев. При этом 15% опрошенных отметили, что не отдыхали уже более года, а треть респондентов не уходили в отпуск больше двух лет», — приводит ТАСС результаты исследования.

Отмечается, что чаще всего жители России уходят в отпуск на две недели — такой срок отметили 45% опрошенных. Каждый восьмой респондент указал, что часто оформляет отпуск менее, чем на неделю, а каждый десятый — на неделю.

Еще 19% россиян рассказали, что берут отпуска более, чем на две недели, а 14% респондентов чаще всего берут отпуск, который длится более месяца.

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