Советник Путина обозначил сроки перехода России на электромобили

Автолюбители в России в ближайшие 20-30 лет пересядут на электромобили, предположил советник президента России Владимира Путина по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — цитирует РИА Новости Эдельгериева.

Он добавил, что все ведущие производители автомобилей, как международные, так и российские, запускают линейки электромобилей.

По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2021 года было продано 195 новых электромобилей, что в восемь раз больше, чем в апреле 2020 года. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, из нестоличных регионов лидирует Свердловская область.