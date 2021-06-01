НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания

Источник:
ТАСС
239 0
Фото: © Минобороны России

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») начал 30 мая первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По предыдущим планам предполагалось, что первый серийный ракетоносец проекта 955А «Князь Олег» должен был войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля.

По данным источника ТАСС, это событие в указанные сроки не произойдет, потому что в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава».

Еще по теме
Самоуправляемый дрон впервые убил человека
Атомная подлодка «Новосибирск» в июне выйдет на испытания
Тяжелый робот «Штурм» для городских боев разработают в России
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Власти ответили на претензии об испорченных телах в морге Бердска
Теплый июнь пообещали новосибирцам
Глава Хакасии опубликовал свою детскую фотографию
Девочка в Забайкалье спасла от собак заплутавшего лебедя
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Роскачество назвало идеальный телевизор для геймера
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 июня 12:15
(МСК)
Швейцария
Великобритания
1 июня 12:15
(МСК)
Канада
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия 3
Швеция 2
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия 3
Казахстан 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 90 баллов
  • Tavgaj — 86 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 85 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...
Sibnet.Ru