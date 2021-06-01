Подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») начал 30 мая первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По предыдущим планам предполагалось, что первый серийный ракетоносец проекта 955А «Князь Олег» должен был войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля.

По данным источника ТАСС, это событие в указанные сроки не произойдет, потому что в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава».