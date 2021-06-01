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Определились участники плей-офф из группы А на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборные России, Швейцарии, Словакии и Чехии выйдут из группы А в плей-офф чемпионата мира по хоккею в Риге. Эти команды 1 июня сыграют последние матчи и определят расстановку сил.

Сейчас после шести сыгранных матчей в группе А лидирует Россия с 14 очками. Швейцария и Словакия набрали по 12 очков, Чехия — 10 очков.

В случае победы над Белоруссией Россия безоговорочно будет на первом месте в группе с 16-17 очками. Если проиграет в овертайме, то наберет 15 очков, если уступит в основное время, то сохранит 14 очков.

Швейцария с большой долей вероятности победит Великобританию и наберет 15 очков. Тот же результат будет у Словакии, если команда одолеет Чехию. Победа чехов над словаками поменяет их места в турнирной таблице.

Россия займет третье место в группе, если проиграет Белоруссии, а Швейцария и Словакия победят своих соперников.

Сборная Швеции уже сыграла все семь матчей, набрала 10 очков и лишилась шанса выйти в плей-офф. Даже при равном количестве баллов со сборной Чехии она не пройдет в четвертьфинал, так как проиграла команде Филипа Пешана.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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