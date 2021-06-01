Россия сыграет контрольный матч с поляками перед Евро-2020

Сборная России по футболу проведет во вторник контрольный матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы.

«Любой контрольный матч, тем более на уровне сборных под своим флагом и гимном, хочется играть всегда хорошо и выигрывать. Другое дело, что есть четкое понимание, что надо подготовиться к первому матчу на чемпионате Европы. Естественно, мы будем давать максимум в этих играх. Через эти матчи готовимся к игре со сборной Бельгии», — цитирует РИА Новости главного тренера сборной Станислава Черчесова.

За сборную России точно не сыграют защитники Марио Фернандес, Илья Самошников и полузащитник Денис Черышев. Тренерский штаб решил поберечь этих игроков.

Встреча состоится на стадионе в польском Вроцлаве. Начало — 21.45 мск. Игру будет транслировать телеканал РЕН ТВ.