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Россия сыграет контрольный матч с поляками перед Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Российский футбольный союз

Сборная России по футболу проведет во вторник контрольный матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы.

«Любой контрольный матч, тем более на уровне сборных под своим флагом и гимном, хочется играть всегда хорошо и выигрывать. Другое дело, что есть четкое понимание, что надо подготовиться к первому матчу на чемпионате Европы. Естественно, мы будем давать максимум в этих играх. Через эти матчи готовимся к игре со сборной Бельгии», — цитирует РИА Новости главного тренера сборной Станислава Черчесова.

За сборную России точно не сыграют защитники Марио Фернандес, Илья Самошников и полузащитник Денис Черышев. Тренерский штаб решил поберечь этих игроков.

Встреча состоится на стадионе в польском Вроцлаве. Начало — 21.45 мск. Игру будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

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Спорт #Футбол
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