Судьбу Казахстана на ЧМ по хоккею решат другие сборные

Сборная Казахстана провела все семь игр в группе В и заняла третье место в турнирной таблице с 10 очками. 1 июня финальные игры проведут еще шесть команд, после чего решится, попадут ли казахстанцы в плей-офф.
В группе В только две команды уже точно не попадут в плей-офф. Это Норвегия и Италия. У всех остальных команд есть последний шанс прорваться в четвертьфинал чемпионата. Перед стартом финальных игр расклад в турнирной таблице группы В следующий:
- Финляндия — 15 очков
- США — 15 очков
- Казахстан — 10 очков
- Германия — 9 очков
- Латвия — 9 очков
- Канада — 9 очков
- Норвегия — 8 очков
- Италия — 0 очков
1 июня решающие игры проведут Германия с Латвией, Канада с Финляндией и США с Италией. Главная борьба развернется за 3 и 4 места.
В самом интересном положении находится сборная Казахстана, судьбу которой решит исход игр других команд. Чтобы казахстанцы точно остались в четверке лидеров, необходимо, чтобы Канада проиграла финнам в основное время.
В любом случае Германия или Латвия после игры встанут на третью строчку, сместив Казахстан на четвертое место. Даже если немцы и латыши доведут игру до овертайма, и у проигравшего будет 10 очков, то никто из сборных не сможет занять место казахстанцев, поскольку обе команды проиграли им в личных встречах.
А вот Канада может подпортить схему Казахстану. Даже при проигрыше финнам в дополнительное время «Кленовые» наберут 10 очков и смогут сместить их с четвертого места, поскольку в личной встрече канадцы обыграли их.