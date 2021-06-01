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Культовый предмет возрастом более 19 тысяч лет нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томские археологи нашли в урочище Волчья Грива в Новосибирской области культовый предмет, который может оказаться одним из древнейших артефактов в Сибири.

Урочище Волчья Грива известно как «кладбище мамонтов»: ученые установили, что это место на юге Новосибирской области было одним из последних мест обитания древних животных.

В прошлом полевом сезоне томские исследователи обнаружили там артефакт, который назвали «матрешкой из палеолита». Он изготовлен из бедровой кости мамонта, в которую вставлен череп песца, пишет РИА «Томск».

«Естественным путем эта конструкция получиться не могла – ниша явно сделана руками человека, череп, видимо, тоже помещен человеком, отдельно вложена нижняя челюсть. И все залеплено древней почвой. Вероятно, это один из ранних предметов культа или какой-то ритуал», – рассказал изданию профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский.

Ученые предположили, что находка может быть одним из древнейших культовых предметов в Сибири. Функцию предмета исследователям еще предстоит установить.

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