АвтоВАЗ на два дня остановит производство

АвтоВАЗ на два дня приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях из-за недостатка некоторых комплектующих.

«АвтоВАЗ вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих.», — говорится в сообщении.

На платформе B0 компания производит автомобили альянса — Lada Largus, Renault Logan, Sandero.

Компания планирует возобновить производство 4 июня. Ситуация не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах.

В апреле автогигант останавливал производство Lada Granta из-за проблем с поставкой рулевых наконечников.