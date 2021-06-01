Софья Таюрская объяснила, почему скрывала роман с Прусикиным

Солистка группы Little Big Софья Таюрская впервые рассказала о романе с коллегой Ильей Прусикиным, объяснив, почему они так долго держали отношения в тайне.

Таюрская призналась в интервью Ксении Собчак, что у нее с Прусикиным действительно роман, который начался в 2020 году. Но она не уводила его от жены, как все считают. По словам певицы, сначала Прусикин расстался со своей супругой, а потом она порвала отношения со своим молодым человеком.

«Мы скрывали, и мы не скрывали бы — все равно было бы все тоже самое как сейчас», — сказала Таюрская о причине такой скрытности их романа. Девушка имела ввиду, что в любом случае ее бы назвали разлучницей.

Коллеги по группе, которые работают вместе уже восемь лет, сами не ожидали, что между ними возникнут чувства.

«Еще год назад никто не поверил бы, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Однако это факт. Но все было честно», — сказала Софья Таюрская.