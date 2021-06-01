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Подростка насмерть завалило бревнами на лесопереработке в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/romaboy-8285474

Компания подростков пробралась на территорию лесоперерабатывающего предприятия, одно из них придавило насмерть бревнами, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 31 мая компания из пяти подростков через незапертую калитку прошла на территорию лесоперерабатывающего предприятия ООО «МегаЛес» в Канске. Парни забрались на штабель бревен высотой около пяти метров, и стали спускаться вниз. В какой-то момент бревна покатились и придавили 13-летнего школьника.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данной статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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