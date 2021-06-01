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Мэр Красноярска предупредил о приходе большой воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин сказал, что затопление набережной города может оказаться лишь началом половодья, возможны и более серьезные подтопления.

«Воды и снега в Саянах достаточно много. я Енисей его специфика, он принимает всю воду на себя. Это может быть только началом половодья», — сказал Еремин в видеообращении на странице в Instagram.

Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды по причине таяния больших объемов снега в горах. Из-за этого уже сейчас подтоплены набережные.

Мэрия следит за ситуацией. Под ударом стихии могут оказаться водозаборные сооружения, которые находятся на островах. Их сотрудники на крайний случай уже подготовили откачивающие насосы и мешки с песком для защиты сооружений. Специалисты рассчитывают, что такие меры использовать не придется.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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