Начались съемки сериала «Французы под Москвой» для канала «Россия»

Создатели сериала «Французы под Москвой» опубликовали первые кадры со съемок проекта, которые начались в Москве, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Сериал «Французы под Москвой» — история двух совершенно разных семей, которые получили в наследство от знаменитого дедушки одну усадьбу. Теперь они вынуждены уживаться под одной крышей.

Петриковы планировали самостоятельно распоряжаться новым домом, если бы не внезапно нагрянувшие французские родственники. Петрикофф-Люсьен устраивают на своей половине дома настоящую буржуазную революцию.

Главные роли в фильме исполняют Мария Порошина, Ольга Медынич, Максим Литовченко, Александр Карпов, Вероника Устинова и Максим Сапрыкин. В качестве режиссера выступил Александр Жигалкин, известный по работе над сериалами «Папины дочки» и «Воронины».

Премьера сериала «Французы под Москвой» состоится в эфире телеканала «Россия». Дата премьеры пока не сообщается.