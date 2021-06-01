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Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией

Источник:
РБК
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Фото: Tony Hisgett from Birmingham, UK / CC BY 2.0

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за ситуации с COVID-19 в этих странах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

В апреле в Турции зафиксировали рекордные показатели заболеваемости — более 60 тысяч заражений за сутки. На этом фоне власти страны объявили локдаун.

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