Зеленский посчитал союз России и Белоруссии угрозой для Украины

Президента Украины Владимира Зеленского беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве.

«У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. «С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства», — заявил Зеленский.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт.

Тем не менее пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.