НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский посчитал союз России и Белоруссии угрозой для Украины

Источник:
РИА Новости
200 1
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президента Украины Владимира Зеленского беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве.

«У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. «С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства», — заявил Зеленский.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт.

Тем не менее пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.

Еще по теме
Медведев заявил об усталости России от конфликта с Западом
Лавров раскритиковал ненадежность Евросоюза
The Washington Post вспомнил о «претензиях» Китая на Сибирь
МИД Белоруссии обрушился с критикой на российских олигархов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чиновники в Улан-Удэ признали 12 домов аварийными втайне от жильцов
Трое пострадали при пожаре в букмекерской конторе в Томске
Подростка насмерть завалило бревнами на лесопереработке в Красноярске
Мэр Красноярска предупредил о приходе большой воды
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 Jun 12:15
(МСК)
Швейцария
Великобритания
1 Jun 12:15
(МСК)
Канада
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия 3
Швеция 2
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия 3
Казахстан 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 90 баллов
  • Tavgaj — 86 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 85 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru