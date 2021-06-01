Землю накроет облако плазмы с Солнца

Облако плазмы, выброшенное с Солнца 28 мая, достигнет Земли в первый день лета, сообщает портал SpaceWeather.com.

До нашей планеты дойдет лишь периферическая часть волны плазмы. «Тем не менее, 1 июня возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда корональный выброс массы отклонит магнитное поле Земли», — приводит РГ сообщение ученых.

Исследователи отметили, что данный выброс станет самым ярким и быстрым из зафиксированных в новом 25-м солнечном цикле.

Жители широт вблизи полюсов, в особенности в южном полушарии, смогут наблюдать смогут наблюдать «необычное световое шоу».