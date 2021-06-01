Землю накроет облако плазмы с Солнца

Облако плазмы, выброшенное с Солнца 28 мая, достигнет Земли в первый день лета, сообщает портал SpaceWeather.com.
До нашей планеты дойдет лишь периферическая часть волны плазмы. «Тем не менее, 1 июня возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда корональный выброс массы отклонит магнитное поле Земли», — приводит РГ сообщение ученых.
Исследователи отметили, что данный выброс станет самым ярким и быстрым из зафиксированных в новом 25-м солнечном цикле.
Жители широт вблизи полюсов, в особенности в южном полушарии, смогут наблюдать смогут наблюдать «необычное световое шоу».
ponhik78Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
urbasikЕсли флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...
Тазик квашеной капустыТакие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...
Тазик квашеной капустыХохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.