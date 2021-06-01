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Отцовский капитал предложили ввести в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

России необходимо ввести отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тысячи рублей, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. «По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"», — говорится в письме.

В рамках этого проекта предлагается ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье.

В письме также говорится о необходимости. Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка

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