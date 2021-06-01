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Грузия открыла границы для иностранцев

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с 1 июня, для этого потребуется наличие документа о прохождении полной вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата теста в течение последних 72 часов.

Морские границы республики при этом остаются закрытыми. Грузия полностью закрыла пересечение границ в марте 2020 года. В начале этого года страна позволила свободно въезжать иностранцам при условии прохождения полной вакцинации от коронавируса.

Власти Грузии ожидают, что процесс ослабления ограничений помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. Туриндустрия — один из ключевых секторов экономики страны, а самый значительный поток туристов приезжает в Грузию из России.

Авиасообщение между Россией и Грузией было ограничено летом 2019 года по указу президента Путина после антироссийских протестов в Тбилиси, после чего между странами до пандемии работало только морское и сухопутное сообщение.

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