Россия выбила шведов с чемпионата мира

Сборная России в предпоследнем матче группового этапа ЧМ-2021 обыграла команду Швеции по буллитам 3:2 и гарантировала себе участие в плей-офф. Скандинавы после поражения лишились шансов на попадание в финальную часть турнира.

На восьмой минуте первого периода шведы открыли счет — в большинстве отличился Фреден. После этого скандинавы перестроились на оборонительный хоккей и длительное время успешно сдерживали подопечных Валерия Брагина.

Только в конце третьего периода россияне смогли отыграться — Орлов эффектно обыграл шведского защитника и сделал пас Слепышеву, который в касание переправил шайбу в сетку. Более того, буквально через несколько секунд сборная России вышла вперед.

Сразу после вбрасывания Тарасенко получил длинный пас и бросил по воротам шведов, Рейдеборн отбил, но первым на отскоке оказался Барабанов, который переправил шайбу в сетку «Тре крунур».

Россияне вели в счете менее двух минут — Олофссон обыграл российского защитника и пробил Самонова кистевым броском. Несмотря на несколько опасных моментов с обеих сторон, д.о конца третьего периода сохранился ничейный счет — 2:2.

В овертайме соперники играли в формате «три на три» с большим количеством бросков, но уверенная игра вратарей перевела матч в серию буллитов, где удачливее оказались россияне, победный бросок реализовал Тарасенко.