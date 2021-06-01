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Матч с Белоруссией определит место России в группе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России по хоккею 1 июня сыграет последний, седьмой матч  группового этапа чемпионата мира в Риге с одним из аутсайдеров — сборной Белоруссии. Для «Красной машины», которая уже точно выходит в плей-офф, значение матча одно — узнать соперника по четвертьфиналу.
Начало матча Россия — Белоруссия по расписанию: 20:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Матч», сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Сборная России показала себя одним из самых стабильных участников турнира. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина уступили только Словакии. И перед последним матчем группового этапа россияне с 14 очками занимают первое место в группе А. 

Белоруссия расположилась на последней сточке в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф. Команда выиграла у Швеции, но эта победа — единственная за историю участия в чемпионате. 

Ранее Россия и Белоруссия встречались на чемпионатах мира 10 раз. Восемь раз побеждала Россия, белорусский хоккей оказался сильнее в одном матче.

Эксперты предсказывают, что белорусы постараются потрепать нервы российским хоккеистам, но, скорее всего, покинут чемпионат с поражением. Для «Красной машины» предстоящий матч определит одно — с кем играть в четвертьфинале. Если Россия удержит первую позицию в своей группе, то встретится со сборной с четвертого места группы В. Если опустится на вторую строчку, то предстоит матч с командой, занявшей третью позицию.

Букмекеры не верят в успех Белоруссии. На победу России принимают ставки с коэффициентом 1.37, Белоруссии — 8.25. 

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