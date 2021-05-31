Смартфоны впервые получат российскую операционную систему

Российский дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» выпустит линейку смартфонов с отечественной операционной системой, сообщает пресс-служба компании. Подчеркивается, что производство смартфонов наладят в России.

В семейство войдут два смартфона на процессорах Mediatek. При этом на аппараты установят российскую операционную систему «Аврора». При этом подчеркивается, что по желанию заказчика ее заменят на Android.

Известно, что устройства будут обладать несколькими камерами в зависимости от модели, мощным аккумулятором, чипом NFC, поддержкой 4G/LTE и Wi-Fi и рядом других параметров, соответствующим современным требованиям потребителя к смартфону.

Фото: © marvel.ru

Первую партию смартфонов отгрузят заказчикам уже летом, однако на первом этапе устройства будут доступны только для корпоративного и государственного сектора. Позднее стартуют свободные продажи новинки.

Как появилась ОС «Аврора»

Операционная система «Аврора» берет свое начало в 2011 году, когда финская компания Nokia прекратила поддержку проекта MeeGo на базе Linux. Некоторые сотрудники покинули компанию и основали стартап Jolla, представив проект Sailfish OS.

В 2015 году его выкупил российский инвестор, годом позже права на разработку и использование Sailfish OS получила российская компания «Открытая мобильная платформа». Затем контрольную долю в проекте приобрел телекоммуникационный гигант «Ростелеком».

В 2019 году Sailfish Mobile OS получила новый бренд «Аврора». Отличительной особенностью операционной системы является полноценное управление жестами, она не нуждается в сенсорных или физических кнопках.