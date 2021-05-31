Самоуправляемый дрон впервые убил человека

Военный дрон Kargu-2 убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии, находясь в автономном режиме работы. Это первый зафиксированный случай в истории, когда робот без приказа человека совершил убийство.

Эпизод произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас, пишет журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме».

Такой режим предполагает, что аппарат атакует цели без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой, они могут самостоятельно наводиться на цель и взрываться после сближения.

Отмечается, что погибший в результате атаки дрона был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, она она воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.