НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Самоуправляемый дрон впервые убил человека

Источник:
Sibnet.ru
527 1
Фото: © U.S. Air Force

Военный дрон Kargu-2 убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии, находясь в автономном режиме работы. Это первый зафиксированный случай в истории, когда робот без приказа человека совершил убийство.

Эпизод произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас, пишет журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме».

Такой режим предполагает, что аппарат атакует цели без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой, они могут самостоятельно наводиться на цель и взрываться после сближения.

Отмечается, что погибший в результате атаки дрона был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, она она воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.

Еще по теме
Атомная подлодка «Новосибирск» в июне выйдет на испытания
Тяжелый робот «Штурм» для городских боев разработают в России
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
Путин похвастался «непревзойденными» ракетами
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Масочный режим продлили в Новосибирской области
Пять человек погибли в лобовом столкновении на трассе Алтая
Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом
Транспортный налог для электромобилей отменят в Новосибирской области
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия
Швеция
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия 2
Дания 1
31 мая 16:15
(МСК)
США 2
Германия 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 85 баллов
  • Magicc — 83 баллa
  • rewey — 81 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
27
Полицейским и военным повысят оклады
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
Sibnet.Ru