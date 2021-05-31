Найдено скрытое «хранилище» памяти человека

Человек обладает скрытым «хранилищем» памяти, показало исследование психологов из Ливерпульского университета.

Благодаря ему некоторая информация запоминаются на небольшой промежуток времени, а потом постепенно забывается. Такие воспоминания скрыты, но их можно восстановить повторным просмотром, пишет Scientific Reports.

Ученые проверили, насколько долго в памяти человека может храниться замаскированная информация и как повторение может повлиять на осознание. Добровольцам показывали изображения, которые быстро менялись и чередовались с пустым экраном.

Среди них мелькал целевой зрительный стимул — буква латинского алфавита. Затем ученые проверили, хорошо ли добровольцы запомнили целевое изображение. Респондентов спрашивали, увидели ли они эту картинку, а также предлагали выбрать правильный вариант.

Оказалось, что маскировка не стирает и не изменяет память об объекте, а ограничивает восприятие. Хранящаяся информация при этом стирается через какое-то время. По мнению исследователей, это доказывает наличие буферного «хранилища» в мозге человека.