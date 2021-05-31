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Лавров раскритиковал ненадежность Евросоюза

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ООН

Европейский союз неоднократно доказывал, что он ненадежный партнер, заявил министр иностранных дело РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Москве

«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что на Западе уже длительное время звучат призывы отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. По словам дипломата, Москва не может быть уверена, что владельцы системы защищены от давления.

«Наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы», — уточнил он.

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ponhik78

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