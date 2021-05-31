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Бобровский вышел из карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1057 / CC BY-SA 4.0

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел из карантина и официально присоединился к составу сборной России на ЧМ-2021 в Риге, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России.

Теперь 32-летний вратарь сможет принять участие в ближайшей тренировке национальной команды. При этом ему еще предстоит сдать три теста на коронавирус, к играм его допустят только после трех отрицательных результатов.

Скорее всего, Бобровский будет готов выйти на лед в четвертьфинале. Однако окончательное решение по вратарю в играх плей-офф тренерский штаб примет после завершения группового этапа.

В текущем сезоне Бобровский провел за «Флориду» 31 матч, в которых его команда одержала 19 побед. Средний процент отраженных бросков у российского голкипера составил 90,6%. «Пантеры» завершили выступления, вылетев из первого раунда Кубка Стэнли

Сборная России в данный момент занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 12 очков. Подопечным Валерия Брагина осталось сыграть на групповом этапе с командами Швеции и Белоруссии.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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