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Подсчитаны расходы России на Олимпиаду в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olympics.com

Подготовка российской команды для Олимпиаду в Токио стоила 1,2 миллиарда рублей, поездка обойдется более чем в 300 миллионов рублей, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Суммарно порядка 1,2 миллиарда рублей. Большая часть — это дополнительное финансирование федераций. Например, зарубежные специалисты не могут быть сотрудниками Центра спортивной подготовки, они заключают договоры непосредственно с федерациями, а мы помогаем оплачивать их работу», — сказал Поздняков в интервью газете «Ведомости».

По его данным, 21 федерация из 52 пользуется услугами иностранных специалистов. Также в эту сумму входит закупка дополнительного инвентаря или проведение заключительного адаптационного сбора перед Играми.

Смета на поездку российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио составляет 300 миллионов рублей, но, скорее всего, сумма возрастет. Около 40 миллионов рублей составляют расходы из-за переноса Игр.

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ponhik78

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