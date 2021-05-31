Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом

Ребенок на прогулке в томском детском саду разбил другому воспитаннику голову кирпичом, сообщил в понедельник томский Центр управления регионом.

По информации ЦУР, инцидент произошел в понедельник в детском саду №39. Малыша доставили в травмпункт, там ему наложили швы.

«На прогулке младшей группы в детском саду №39 один из мальчиков ударил второго куском кирпича по голове. Воспитатели вызвали скорую помощь», – прокомментировала начальник департамента образования Томской области Ирина Грабцевич.

На место происшествия с проверкой выехали заместитель начальника департамента безопасности Томска и сотрудники правоохранительных органов.