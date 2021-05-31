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Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ребенок на прогулке в томском детском саду разбил другому воспитаннику голову кирпичом, сообщил в понедельник томский Центр управления регионом.

По информации ЦУР, инцидент произошел в понедельник в детском саду №39. Малыша доставили в травмпункт, там ему наложили швы.

«На прогулке младшей группы в детском саду №39 один из мальчиков ударил второго куском кирпича по голове. Воспитатели вызвали скорую помощь», – прокомментировала начальник департамента образования Томской области Ирина Грабцевич.

На место происшествия с проверкой выехали заместитель начальника департамента безопасности Томска и сотрудники правоохранительных органов.

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Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
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