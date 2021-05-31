Транспортный налог для электромобилей отменят в Новосибирской области

Владельцев электромобилей в Новосибирской области освободят от уплаты транспортного налога, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Предполагается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога сроком на пять лет», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.

По его словам, регион решил стимулировать использование транспортных средств с электрическими двигателями и повышать уровень экологической безопасности.

Налоговая льгота предусматривается для физических лиц и организаций-владельцев электромобилей вне зависимости от мощности двигателя. Основанием предоставления налоговой льготы является предоставление паспорта транспортного средства.

По данным Федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», по состоянию на 1 апреля 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 501 колесное транспортное средство с электрическими двигателями.

Транспортный налог отменен в Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Забайкалье, Москве, Московской, Калужской, Кемеровской, Иркутской и Волгоградской областях.