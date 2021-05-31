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Транспортный налог для электромобилей отменят в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владельцев электромобилей в Новосибирской области освободят от уплаты транспортного налога, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Предполагается освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога сроком на пять лет», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.

По его словам, регион решил стимулировать использование транспортных средств с электрическими двигателями и повышать уровень экологической безопасности.

Налоговая льгота предусматривается для физических лиц и организаций-владельцев электромобилей вне зависимости от мощности двигателя. Основанием предоставления налоговой льготы является предоставление паспорта транспортного средства.

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По данным Федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», по состоянию на 1 апреля 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 501 колесное транспортное средство с электрическими двигателями.

Транспортный налог отменен в Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Забайкалье, Москве, Московской, Калужской, Кемеровской, Иркутской и Волгоградской областях. 

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Новосибирск #Транспорт и дороги #Автоправо
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Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
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