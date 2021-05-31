А теперь мороженое! Ждем дефицит или подорожание?

Требования к обязательной маркировке мороженого вступает в силу 1 июня. По традиции не все производители оказались готовы к переходу на новые правила. Компании предупреждают — могут быть перебои с поставками, а стоимость десерта возрастет.

В апреле представитель компании Unilever, в портфель которой входит мороженное «Инмарко» (бренды, как «Магнат», «Золотой стандарт» и «Экzo»), заявил, что производство не готово к переходу на обязательную маркировку продукции. И линии на заводах компании в Омске и Туле могут остановиться или работать с задержками. А полки с мороженым в магазинах — опустеть.

При обязательной маркировке цифровой QR-код должен присваиваться каждому стаканчику и брикету мороженого. Метка, размещенная на упаковке, при считывании должна информировать о движении товара от производителя до конечного потребителя, сроке годности и составе продукта.

И это не нагнетание ситуации, а реальное положение дел, прокомментировал Sibnet.ru директор по продажам ООО ТК «Гроспирон» Сергей Калугин.

«Думаю, они не пугают, а объективно оценивают ситуацию, так как слабо подготовлены технически. Это достаточно сложный процесс (маркировка) в плане финансовых вливаний для предприятий. И технически очень сложно исполнимый. Многие предприятия вложили достаточное количество средств и сил, чтобы подготовиться к этому», — объяснил Калугин.

Главная сложность даже не в техническом оснащении производителей, а в типографиях, которые должны были по рекомендациям Минсельхоза России наносить QR-код на упаковку, а затем отправлять компаниям-производителям мороженого. «Но практически типографии не готовы к этому. С этим основные проблемы», — добавил директор по продажам ООО ТК «Гроспирон».

Так, по данным Forbes, Unilever планировала работать с двумя типографиями. Но монтаж оборудования в одной из них начался только в начала мая, а код, напечатанный другой типографией, «легко стирается пальцем». Это значит, что компания, скорее всего, будет закупать собственное оборудование, но тогда приступить к маркировке она сможет только в июле.

Проблемы малых предприятий

Мелкие производства, вообще, не успели или не смогли закупить собственное оборудование, в том числе из-за его стоимости, подчеркнул бизнес-омбудсмен в Алтайском крае Андрей Осипов. На всероссийской конференции уполномоченных 25 мая он попросил представителей правительства РФ хотя бы не штрафовать малые предприятия первое время за отсутствие маркировки.

Небольшим производствам нужно компенсировать часть затрат, а маленькие сельские магазины, у которых нет возможности приобрести дорогое оборудование, вообще исключить из системы маркировки молочной продукции, высказал мнение уполномоченный.

Осипов напомнил, что в Алтайском крае 56 «молочных» предприятий, в том числе 46 выпускающих сыр и два крупных производителя мороженого. И у большинства из них до сих пор не поступило или не введено в эксплуатацию оборудование для обязательной маркировки.

При этом предприниматели не против введения маркировки как таковой. Производители просят добавить к срокам хотя бы несколько месяцев. Но Минпромторг России отказался продлевать срок.

#Продукты Почему не тает: что скрывает стаканчик мороженого?

В Минпромторге напомнили, что подготовка началась два с половиной года назад. «Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как "Чистая линия", "Молвест", "Валио", "Карат" и другие, успели подготовиться к вводу маркировки», — заключили в министерстве.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) тоже не видит никаких проблем. «Дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции», – цитирует ЦРПТ председателя Совета Молочного союза России Людмилу Маницкую.

А завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент торговых сетей, уверена сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова. В магазинах попросту продолжит продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров, по заверению Орловой, достаточный.

На те же грабли?

Технические сбои при введении обязательной маркировки уже становились большой проблемой и для производителей, и для потребителей. Так, осенью 2020 года, во время второй волны пандемии из аптек исчез ряд лекарств, в том числе антибиотики и противовирусные препараты, которые медики выписывали больным коронавирусом.

Конечно, сказался и ажиотажных спрос. Но его смогли бы удовлетворить, если бы не технический сбой в сентябре у единого оператора системы маркировки, когда из базы данных исчезли порядка 40% кодов на лекарства. В итоге на складах производителей, дистрибьюторов и в аптеках медикаменты были, но продать их было невозможно.

В России ежегодно производится порядка 400 тысяч тонн мороженного. Основной спрос на сладкое лакомство начинается в марте и заканчивается в августе, гласят данные Росстата.

С маркировкой мороженого дела обстоят сложнее, чем в фарминдустрии. «Мороженое — это неровная поверхность. Нанести QR-код на ровную поверхность коробки с лекарством — это одно, а на мягкую упаковку — это совершенно другое. Это гораздо сложнее технически», — сказал Калугин

И еще один «сюрприз» при введении маркировки мороженого — неизбежное повышение цены на продукт. И оно будет куда заметнее для потребителя, чем на те же лекарства.

«Вы понимаете, что упаковка лекарства стоит в среднем от 200-300 рублей, а штучка мороженого от 14 рублей. А стоимость QR-кода одинакова, что для продукции за 300 рублей, что за 15 рублей. И, конечно, либо там процент будет 0,02%, либо здесь — 10% затрат», — резюмировал директор по продажам ТК «Гроспирон».

По словам председателя Совета молочного союза, организация обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры господдержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий, чтобы не допустить роста стоимости мороженного. Будет ли правительство рассматривать и когда —пока неизвестно.