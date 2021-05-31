НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

А теперь мороженое! Ждем дефицит или подорожание?

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © cbakobus / Pixabay License
Требования к обязательной маркировке мороженого вступает в силу 1 июня. По традиции не все производители оказались готовы к переходу на новые правила. Компании предупреждают — могут быть перебои с поставками, а стоимость десерта возрастет.

В апреле представитель компании Unilever, в портфель которой входит мороженное «Инмарко» (бренды, как «Магнат», «Золотой стандарт» и «Экzo»), заявил, что производство не готово к переходу на обязательную маркировку продукции. И линии на заводах компании в Омске и Туле могут остановиться или работать с задержками. А полки с мороженым в магазинах — опустеть.

При обязательной маркировке цифровой QR-код должен присваиваться каждому стаканчику и брикету мороженого. Метка, размещенная на упаковке, при считывании должна информировать о движении товара от производителя до конечного потребителя, сроке годности и составе продукта.

И это не нагнетание ситуации, а реальное положение дел, прокомментировал Sibnet.ru директор по продажам ООО ТК «Гроспирон» Сергей Калугин.

«Думаю, они не пугают, а объективно оценивают ситуацию, так как слабо подготовлены технически. Это достаточно сложный процесс (маркировка) в плане финансовых вливаний для предприятий. И технически очень сложно исполнимый. Многие предприятия вложили достаточное количество средств и сил, чтобы подготовиться к этому», — объяснил Калугин.

Главная сложность даже не в техническом оснащении производителей, а в типографиях, которые должны были по рекомендациям Минсельхоза России наносить QR-код на упаковку, а затем отправлять компаниям-производителям мороженого. «Но практически типографии не готовы к этому. С этим основные проблемы», — добавил директор по продажам ООО ТК «Гроспирон».

Так, по данным Forbes, Unilever планировала работать с двумя типографиями. Но монтаж оборудования в одной из них начался только в начала мая, а код, напечатанный другой типографией, «легко стирается пальцем». Это значит, что компания, скорее всего, будет закупать собственное оборудование, но тогда приступить к маркировке она сможет только в июле.

Проблемы малых предприятий

Мелкие производства, вообще, не успели или не смогли закупить собственное оборудование, в том числе из-за его стоимости, подчеркнул бизнес-омбудсмен в Алтайском крае Андрей Осипов. На всероссийской конференции уполномоченных 25 мая он попросил представителей правительства РФ хотя бы не штрафовать малые предприятия первое время за отсутствие маркировки.

Небольшим производствам нужно компенсировать часть затрат, а маленькие сельские магазины, у которых нет возможности приобрести дорогое оборудование, вообще исключить из системы маркировки молочной продукции, высказал мнение уполномоченный.

Осипов напомнил, что в Алтайском крае 56 «молочных» предприятий, в том числе 46 выпускающих сыр и два крупных производителя мороженого. И у большинства из них до сих пор не поступило или не введено в эксплуатацию оборудование для обязательной маркировки.

При этом предприниматели не против введения маркировки как таковой. Производители просят добавить к срокам хотя бы несколько месяцев. Но Минпромторг России отказался продлевать срок.

#Продукты
Почему не тает: 
что скрывает стаканчик мороженого?

В Минпромторге напомнили, что подготовка началась два с половиной года назад. «Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как "Чистая линия", "Молвест", "Валио", "Карат" и другие, успели подготовиться к вводу маркировки», — заключили в министерстве.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) тоже не видит никаких проблем. «Дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции», – цитирует ЦРПТ председателя Совета Молочного союза России Людмилу Маницкую.

А завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент торговых сетей, уверена сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова. В магазинах попросту продолжит продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров, по заверению Орловой, достаточный.

На те же грабли?

Технические сбои при введении обязательной маркировки уже становились большой проблемой и для производителей, и для потребителей. Так, осенью 2020 года, во время второй волны пандемии из аптек исчез ряд лекарств, в том числе антибиотики и противовирусные препараты, которые медики выписывали больным коронавирусом.

Конечно, сказался и ажиотажных спрос. Но его смогли бы удовлетворить, если бы не технический сбой в сентябре у единого оператора системы маркировки, когда из базы данных исчезли порядка 40% кодов на лекарства. В итоге на складах производителей, дистрибьюторов и в аптеках медикаменты были, но продать их было невозможно.

В России ежегодно производится порядка 400 тысяч тонн мороженного. Основной спрос на сладкое лакомство начинается в марте и заканчивается в августе, гласят данные Росстата.

С маркировкой мороженого дела обстоят сложнее, чем в фарминдустрии. «Мороженое — это неровная поверхность. Нанести QR-код на ровную поверхность коробки с лекарством — это одно, а на мягкую упаковку — это совершенно другое. Это гораздо сложнее технически», — сказал Калугин

И еще один «сюрприз» при введении маркировки мороженого — неизбежное повышение цены на продукт. И оно будет куда заметнее для потребителя, чем на те же лекарства.

«Вы понимаете, что упаковка лекарства стоит в среднем от 200-300 рублей, а штучка мороженого от 14 рублей. А стоимость QR-кода одинакова, что для продукции за 300 рублей, что за 15 рублей. И, конечно, либо там процент будет 0,02%, либо здесь — 10% затрат», — резюмировал директор по продажам ТК «Гроспирон».

По словам председателя Совета молочного союза, организация обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры господдержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий, чтобы не допустить роста стоимости мороженного. Будет ли правительство рассматривать и когда —пока неизвестно.

Еще по теме
Производители указали на возможный дефицит мороженого летом
«Почта России» станет доставлять купленное онлайн вино
Бизнес или здоровье: кому помешало пальмовое масло?
Цены на красную икру установили рекорд
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
А теперь мороженое! Ждем дефицит или подорожание?
Масочный режим продлили в Новосибирской области
Пять человек погибли в лобовом столкновении на трассе Алтая
Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 Jun 12:15
(МСК)
Швейцария
Великобритания
1 Jun 12:15
(МСК)
Канада
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия 2
Швеция 2
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия 2
Казахстан 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 85 баллов
  • Magicc — 83 баллa
  • rewey — 81 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.
Sibnet.Ru