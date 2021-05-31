Квартиры за 200 тыс. в месяц нашли в Сибири

Аналитики ЦИАН подготовили рейтинг самых дорогих квартир в Сибири. Три объекта недвижимости в Красноярске и Иркутске сдаются за 200 тысяч рублей в месяц.
«Верхняя ценовая планка на арендном рынке Сибири находится на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Подобный ценник установлен сразу на три объекта», – говорится в сообщении.
Самым дорогим в пересчете на квадратный метр стал красноярский пентхаус на 18 этаже дома по улице Весны. На 140 квадратных метров собраны две детские комнаты, спальня, кабинет, два санузла (в том числе один с джакузи), терраса, лоджия.
По 200 тысяч рублей в месяц стоят еще два объекта: двухуровневая квартира площадью 195 квадратных метров на улице Перенсона в Красноярске и четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с террасой в иркутском ЖК «Театральный квартал».
ponhik78Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
Тазик квашеной капустыТакие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...
Тазик квашеной капустыХохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.
pepelmetalЗа что его садить, избавил общество от преступника)