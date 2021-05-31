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Сибирский регион вошел в топ самых развитых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Красноярска

Аналитики составили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ, в первой десятке оказался Красноярский край.

«Социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в прошлом году ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках», – сказано в описании исследования РИА «Новости».

Как и ожидали эксперты, первые места в топе заняли Москва и Санкт-Петербург. Третьим оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Из сибирских регионов в топ-10 вошел Красноярский край, заняв девятое место.

А вот Республики Алтай и Тыва оказались на одних из самых низких позиций – они заняли 83 и 84 места соответственно из 85.

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Экономика #Рынок труда #Промзона #Город
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