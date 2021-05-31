ГИБДД предостерегла неплательщиков штрафов

Водители, вовремя не оплачивающие штрафы, заплатят в два раза больше первоначальной суммы, а также могут отправиться под арест или на принудительные работы, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

Полицейские проверяют автомобилиста на наличие штрафов не только при остановке машины, но и при совершении любых регистрационно-экзаменационных действий, то есть при постановке на учет, снятии с учета, замене водительского удостоверения и так далее. Это означает, что если у водителя есть штрафы, он не сможет совершить эти действия.

Если водитель не согласен с выписанным ему штрафом, то у него есть 10 дней с момента получения постановления, чтобы обжаловать его. На оплату дается 60 дней. Если оплата так и не происходит, то автомобилист попадает в базу должников.

К нему, например, могут прийти судебные приставы и списать деньги с банковского счета, с зарплатной карточки или в момент поступления других доходов. Имущество неплательщика могут арестовать, а самому ему запретить выезжать за границу.

При этом человека штрафуют в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Эта сумма не может быть менее 1 тысячи рублей. Другие варианты — административный арест на срок до 15 суток или принудительные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция призвала граждан оплачивать штрафы вовремя и напомнила, что при оплате в первые 20 дней на большинство протоколов действует скидка в 50%.