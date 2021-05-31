НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД предостерегла неплательщиков штрафов

Источник:
Sibnet.ru
239 0
Фото: © ГИБДД Красноярска

Водители, вовремя не оплачивающие штрафы, заплатят в два раза больше первоначальной суммы, а также могут отправиться под арест или на принудительные работы, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

Полицейские проверяют автомобилиста на наличие штрафов не только при остановке машины, но и при совершении любых регистрационно-экзаменационных действий, то есть при постановке на учет, снятии с учета, замене водительского удостоверения и так далее. Это означает, что если у водителя есть штрафы, он не сможет совершить эти действия.

Если водитель не согласен с выписанным ему штрафом, то у него есть 10 дней с момента получения постановления, чтобы обжаловать его. На оплату дается 60 дней. Если оплата так и не происходит, то автомобилист попадает в базу должников.

К нему, например, могут прийти судебные приставы и списать деньги с банковского счета, с зарплатной карточки или в момент поступления других доходов. Имущество неплательщика могут арестовать, а самому ему запретить выезжать за границу.

При этом человека штрафуют в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Эта сумма не может быть менее 1 тысячи рублей. Другие варианты — административный арест на срок до 15 суток или принудительные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция призвала граждан оплачивать штрафы вовремя и напомнила, что при оплате в первые 20 дней на большинство протоколов действует скидка в 50%.

Тема: Дорожные войны
Нападение на школу в Казани
Летняя резина: когда и как переобуваться
Депутаты заступятся за поврежденные авто
Штрафы за нарушения ПДД предложили списывать автоматически
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Масочный режим продлили в Новосибирской области
Пять человек погибли в лобовом столкновении на трассе Алтая
Малыш в Томске разбил одногруппнику голову кирпичом
Транспортный налог для электромобилей отменят в Новосибирской области
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия
Дания
31 мая 16:15
(МСК)
США
Германия
Весь календарь
Последние матчи
30 мая 20:15
(МСК)
Швеция 3
Словакия 1
30 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 81 балл
  • Blazangel — 78 баллов
  • PA3OPBY — 77 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Россия развернет новые дивизии у западных границ
Вице-премьер обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства
Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене
Разработаны новые правила оплаты проезда по платным дорогам
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
Sibnet.Ru