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Вице-премьер обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства

Источник:
РБК
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Фото: government.ru / CC BY 4.0

Российские металлургические компании на фоне пандемии в 2020 году увеличили доходы «в разы» и поэтому должны вернуть в бюджет около 100 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», — сказал Белоусов в интервью РБК.

Он отметил, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога, напомнив, что об этом говорил и президент во время послания, но тогда не назывался точный размер сверхдоходов.

По словам Белоусова, металлурги, «конечно, понимают», что нужно возвращать эти доходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем»,— сказал он.

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