The Washington Post вспомнил о «претензиях» Китая на Сибирь

Американское издание в преддверие встречи президентов РФ И США Владимира Путина и Джозефа Байдена обратила внимание на укрепление отношений между Россией и Китаем, но тут же напомнило, что Москва опасается Китая, в первую очередь из-за территориальных претензий.

В понедельник, 24 мая, китайский дипломат Ян Цзечи прибыл в Москву для укрепления двусторонних отношений, которые, по заявлению МИД Китая, «стали прочными, как скала». В свою очередь в мае президент России Владимир Путин заявил, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю.

По мере роста напряженности между Китаем и США многие принимают эту риторику за чистую монету и предупреждают об укреплении отношений между двумя главными соперниками Соединенных Штатов. Но не все так просто. Москва больше опасается Пекина, чем Вашингтона, пишет корреспондент The Washington Post Айзек Фиш.

Россия стала уязвима для территориальных посягательств Китая, с тех пор как Поднебесная заменила ее, как самую влиятельную страну в Центральной Азии — традиционном геополитическом заднем дворе Москвы. Кроме того, Китай обладает большим экономическим влиянием на соседа.

#Мир Европарламент изложил пять принципов ведения дел с Россией

Но самая большая причина опасений Москвы — территориальная. Хотя в обеих странах нет официальных результатов опросов об отношении к таким чувствительным вопросам, некоторые россияне опасаются, что китайцы хотят вторгнуться в Сибирь, а кто-то из китайцев считает, что часть Восточной Сибири на самом деле принадлежат Китаю.

По словам автора, в 1858 и 1860 годах китайцы и русские подписали договоры, по которым Китай уступили огромные участки земли вокруг озера Байкал. И некоторые китайцы хотят вернуть эту землю. А, например, русские на малонаселенном Дальнем Востоке опасаются и противятся иммиграции из Китая.

Сейчас Россия — младший партнер в отношениях с Китаем. Китай является самым крупным торговым партнером России, а Россия даже не входит в число первых 10 торговых партнеров Китая. Единственная козырная РФ — ее оборонные технологии. Но и они «копируются» сильным соседом.