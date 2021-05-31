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Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Международная федерация хоккея
Сборные Великобритании и Белоруссии в группе А и Норвегия с Италией из группы В уже математически лишены возможности выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2021. Еще трем странам остается надеяться на поражения соперников и свои победы, чтобы выйти из групп.

Участникам ЧМ по хоккею осталось провести максимум по две игры до завершения группового этапа. Фавориты уже определены — в группе А это Россия, Швейцария и Словакия. В группе В — Финляндия и США. Эти сборные превосходят соперников по очкам и даже в случае проигрышей выйдут в плей-офф.

Великобритания, Белоруссия, Норвегия и Италия уже не смогут набрать очки, чтобы подняться до заветной четверки лидеров.

Группа В

Самая запутанная ситуация в группе В. Там больше всего претендентов на третье и четвертое место. У Казахстана, который сейчас третий, 10 очков, у остальных команд, кто ниже в турнирной таблице — по девять. Математически при поражении казахстанцев в седьмой игре, и победе «девятиочковых» в основное время, в плей-офф могут попасть Латвия или Канада. Хотя у последней шансы очень малы — «Кленовые» встретятся с финнами.

Больше всего шансов остаться в первой четверке турнирной таблицы у Германии. У нее девять очков и еще две игры впереди с США и Латвией. Соперники не из простых, но возможность набрать больше трех очков сохраняется.

Предварительно, пройти в плей-офф из группы В больше всего шансов, кроме Финляндии и США, у Германии и Казахстана.

Группа А

В группе А ситуация проще тем, что тройка фаворитов прилично оторвалась от соперников по очкам. Это Швейцария (12 очков при шести сыгранных матчах), Россия (12 очков при пяти сыгранных матчах) и Словакия (12 очков при шести сыгранных матчах).

На четвертом месте Швеция с девятью очками, на пятом и шестом — Чехия и Дания, у которых по восемь очков. Здесь расклад может быть таким: если Чехия возьмет в двух предстоящих играх по три очка, то даже при победе Швеции, встанет на четвертое место, сместив шведов. У чехов сейчас самые большие шансы побороться за плей-офф.

Дания сможет получить место в четверке лидеров только при условии, что победит чехов в основное время, а Швеция и Чехия будут только проигрывать. У Швеции тоже сохраняются шансы на плей-офф, но для убедительности им придется обыграть Россию. Если это случится, что у соперников будет крайне мало шансов ее обойти.

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