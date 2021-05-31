«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

Авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» открылся в международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского, сообщает правительство региона.

Авиакомпания создала Hub Control Centre – центр управления хабом, координирующий стыковки транзитных рейсов, а также линию регистрации пассажиров и выдачи багажа.

Сначала в Красноярске будут базироваться три самолета Boeing 737, а затем здесь будут размещаться до пяти Superjet. Открывается пять направлений перелета — Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск.

По словам губернатора края Александра Усса, также в регион пришел один из крупнейших грузовых перевозчиков России и континента – компания «Волга-Днепр». Благодаря реконструкции рулежной дорожки количество взлетов и посадок увеличится в два раза.

В планах развитие грузового терминала, возможная интеграция аэропорта с Черемшанкой. По-прежнему рассматривается возможность запустить пассажирский железнодорожный экспресс до города, а в случае создания здесь особой экономической зоны (ОЭЗ) – и грузовой тоже.