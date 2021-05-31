Семейство элитных Aurus дополнит катафалк

Катафалк «Лафет» появился в семействе представительских автомобилей Aurus. Фотографий машины для похорон VIP-персон пока нет.

Первый катафалк Aurus сделали на базе предсерийного седана с номером 00052, сообщается в группе «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».

Единственным доказательством существования этого авто служит выдержка из сертификата СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства). Фотографий автомобиля пока нет.

Семейство Aurus сейчас состоит из седана и лимузина Senat, минивэна Arsenal и опытного внедорожника Komendant.