НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Семейство элитных Aurus дополнит катафалк

Источник:
Sibnet.ru
160 1
Фото: © aurusmotors.com

Катафалк «Лафет» появился в семействе представительских автомобилей Aurus. Фотографий машины для похорон VIP-персон пока нет.

Первый катафалк Aurus сделали на базе предсерийного седана с номером 00052, сообщается в группе «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».

Единственным доказательством существования этого авто служит выдержка из сертификата СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства). Фотографий автомобиля пока нет.

Семейство Aurus сейчас состоит из седана и лимузина Senat, минивэна Arsenal и опытного внедорожника Komendant.

Тема: Русские машины
«Секретный» лимузин времен Брежнева выставили на продажу
Автодом «Байкал» от УАЗ пойдет в серию
Lada Granta получила управление со смартфона
Прокат советских «Жигулей» запустили в Финляндии
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Подросток катал подругу на мопеде и врезался в автомобиль, он разбился
Жара накроет Новосибирск в середине недели
The Washington Post вспомнил о «претензиях» Китая на Сибирь
«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия
Дания
31 мая 16:15
(МСК)
США
Германия
Весь календарь
Последние матчи
30 мая 20:15
(МСК)
Швеция 3
Словакия 1
30 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 81 балл
  • Blazangel — 78 баллов
  • PA3OPBY — 77 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
Sibnet.Ru