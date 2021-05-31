Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе

Актер Джо Лара, сыгравший главного героя в телесериале «Тарзан: История приключений», погиб в результате крушения самолета на юге США.

Джо Лора находился на борту небольшого самолета вместе со своей женой и еще пятью другими людьми. Самолет потерпел крушение недалеко от Нэшвилла, столицы штата Теннесси на юге штатов. Все находившиеся на ботру люди погибли, сообщает The Hollywood Reporter.

Актеру на момент гибели было 58 лет. Он сыграл почти в 30 картинах. Дебютировал Лора в боевике «Ночные войны», где исполнил эпизодическую роль солдата. Также в списке его работ — сериалы «Спасатели Малибу» и «Конан».