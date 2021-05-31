Победительница «Холостяка» описала отношения с Тимати после проекта

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова рассказала подписчикам, продолжает ли она общаться с Тимати.

Тимати в финале шоу «Холостяк» выбрал модель Екатерину Сафарову. В Stories Instagram она ответила на вопросы подписчиков. Так, Екатерина написала, что носит подаренное Тимуром Юнусовым кольцо. На вопрос, как изменилась ее жизнь после проекта, Сафарова ответила, что живет в Москве, хотя до шоу проживала в Барселоне.

На вопрос общается ли Катя с Тимати после шоу, она выложила их совместную фотографию на берегу моря. Также она пояснила, что не хочет подробно говорить о личной жизни, потому что счастье любит тишину.

Сам Тимати на своей странице в Instagram лишь написал прощальный пост для Алисы Грабовой, которую не выбрал в финале. Про Екатерину Сафарову он выложил в Stories фанатскую нарезку кадров с «Холостяка», где Тимати и Катя вместе.