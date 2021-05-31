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Американский эпидемиолог предупредил об угрозе COVID-26

Источник:
РИА Новости
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Фото: © UK Department for International Development

Исследователям необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу в США Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — приводи РИА Новости слова Хотеза.

Он подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается.

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COVID19 #Новости COVID19 #Наука
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