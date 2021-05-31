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Медвежат-сирот приютили в Алтайском заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
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Мини-центр по реабилитации медвежат-сирот начал работать в Алтайском заповеднике, жители соседнего Алтайского края привезли в него в двух первых питомцев.

С 2017 года в Алтайский заповедник трижды обращались люди, приютившие медвежат, с просьбой выпустить животных на его территории. Свой реабилитационный мини-центр здесь решили создать в прошлом году по примеру центра, работающего в селе Бубоницы Тверской области.

Первых осиротевших медвежат – Мишку и Машку, центр заповедника принял в мае этого года. Для косолапых детенышей был разработан проект мини-вольера, выбрано место на Яйлинской террасе.

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Вольер размером 10 на 10 метров окружен электрозабором для защиты от диких животных заповедника, ведь медвежата могут стать легкой добычей местных медведей, волков. Чтобы медвежата не покинули ограждение изнутри также проходит «электро-пастух», с которым им пришлось познакомиться в первые минуты после выпуска. Внутри вольера растут несколько берез, которые дают тень животным, служат тренажером и местом спасения в случае проникновения хищников.

Медвежата уже освоились. Специалисты заповедника отмечают, что хороший аппетит указывает на их благополучное состояние. При этом во время кормления и ухода за детенышами строго соблюдаются все требования, необходимые для их будущей успешной реабилитации в дикой природе.

Планируется провести проточный водоток через вольер с ванной-купальней, подаренной для медвежат людьми, спасшими их от гибели. Выпуск медвежат запланирован на август. В это время они уже самостоятельно смогут добывать пищу в дикой природе.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
Sibnet.Ru