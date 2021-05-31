Природу образовавшегося на Оби «пятна» выяснят в Барнауле

Неизвестная жидкость разлилась на Ковше в Барнауле, профильные ведомства Алтайского края выясняют природу образовавшегося «пятна», сообщил Центр управления регионом.

О произошедшем сообщили жители в социальных сетях. Начальник отдела государственного экологического надзора по Алтайскому краю Игорь Перепелица сообщил, что на месте происшествия находится строительная площадка, которую отсыпают.

«Есть вероятность, что при строительстве были нарушены старые коммуникации, в связи с чем и произошел разлив жидкости. Пробы на месте были отобраны, специфический запах или иные специфические следы нефтепродуктов на поверхности воды отсутствуют», – сказано в сообщении.

Сейчас специалисты ждут результатов исследования отобранных проб. В произошедшем разбираются специалисты регионального управления Росприроднадзора, Минприроды региона и других профильных ведомств.