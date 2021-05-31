НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Природу образовавшегося на Оби «пятна» выяснят в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Фото: © администрация Алтайского края

Неизвестная жидкость разлилась на Ковше в Барнауле, профильные ведомства Алтайского края выясняют природу образовавшегося «пятна», сообщил Центр управления регионом.

О произошедшем сообщили жители в социальных сетях. Начальник отдела государственного экологического надзора по Алтайскому краю Игорь Перепелица сообщил, что на месте происшествия находится строительная площадка, которую отсыпают.


«Есть вероятность, что при строительстве были нарушены старые коммуникации, в связи с чем и произошел разлив жидкости. Пробы на месте были отобраны, специфический запах или иные специфические следы нефтепродуктов на поверхности воды отсутствуют», – сказано в сообщении.

Сейчас специалисты ждут результатов исследования отобранных проб. В произошедшем разбираются специалисты регионального управления Росприроднадзора, Минприроды региона и других профильных ведомств.

Еще по теме
Жара накроет Новосибирск в середине недели
Фотограф показал с высоты невероятный ледоход на Енисее
Сильный ветер и гроза придут в Забайкалье
Химическая бомба: что нашли на территории «Усольехимпрома»
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток катал подругу на мопеде и врезался в автомобиль, он разбился
Жара накроет Новосибирск в середине недели
The Washington Post вспомнил о «претензиях» Китая на Сибирь
«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия
Дания
31 мая 16:15
(МСК)
США
Германия
Весь календарь
Последние матчи
30 мая 20:15
(МСК)
Швеция 3
Словакия 1
30 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 81 балл
  • Blazangel — 78 баллов
  • PA3OPBY — 77 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
27
Полицейским и военным повысят оклады
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru