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Тилль Линдеманн показал в новом клипе плачущий кровью бюст Ленина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram тизер нового видеоклипа, снятого в России. В новой работе засветился бюст Ленина, у которого из глаз течет кровь.

В тизере музыкального клипа на песню «Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей») Линдеманна слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь, бюст Владимира Ленина, плачущего кровавыми слезами, и допрос у сотрудника КГБ.

Роль сотрудника КГБ в клипе исполнил российский шоумен Александр Ревва. Режиссером работы стал Сергей Грей, который работает с такими артистами как Диана Арбенина, Мари Краймбрери, группа «Винтаж» и другие.

Точная дата премьеры клипа Тилля Линдеманна пока не сообщается, артист отмечает что релиз работы состоится скоро.


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Топ комментариев

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
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