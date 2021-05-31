Тилль Линдеманн показал в новом клипе плачущий кровью бюст Ленина

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram тизер нового видеоклипа, снятого в России. В новой работе засветился бюст Ленина, у которого из глаз течет кровь.

В тизере музыкального клипа на песню «Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей») Линдеманна слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь, бюст Владимира Ленина, плачущего кровавыми слезами, и допрос у сотрудника КГБ.

Роль сотрудника КГБ в клипе исполнил российский шоумен Александр Ревва. Режиссером работы стал Сергей Грей, который работает с такими артистами как Диана Арбенина, Мари Краймбрери, группа «Винтаж» и другие.

Точная дата премьеры клипа Тилля Линдеманна пока не сообщается, артист отмечает что релиз работы состоится скоро.