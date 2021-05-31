Производители указали на возможный дефицит мороженого летом

Производители мороженного предупреждают, что после 1 июня в России могут возникнуть перебои с поставкой мороженого. Причина — введение обязательной маркировки, к которой не готова часть типографий, сообщил Sibnet.ru директор по продажам ООО ТК «Гроспирон» Сергей Калугин.

Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня. Теперь каждая упаковка должна быть промаркирована QR-кодом, где зашифрована информации о производителе, составе, стране происхождения, сроках годности.

Но с реализацией задуманного возникли технические трудности, которые могут привести к дефициту продукта на рынке, сообщил Калугин. Например, наносить штрих-код на упаковку должны в типографиях по договору с производителями. Но не все к этому готовы.

«Многие предприятия вложили достаточное количество средств и сил, чтобы подготовиться к этому (маркировке). Но, я думаю у всех очень серьезные трудности с этим. Я думаю, что еще играет роль неготовность типографий наносить QR-код на упаковку. С этим основные проблемы», — объяснил директор по продажам ТК «Гроспирон».

Также по его словам, требования к обязательной маркировке могут привести к росту цен на мороженое, так как затраты на нанесение QR-кода производители будут закладывать в себестоимость продукции.

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В мае представители компании Unilever, в портфель которой входит мороженое брендов «Инмарко», заявили о возможной приостановке линий по выпуску мороженого в Туле и Омске. Позже компания сообщила, что останавливать производство не будет, но процесс будет замедлен, пишет ТАСС со ссылкой на представителей Unilever.

При этом производители просят не отменить маркировку, а сдвинуть сроки введения на несколько месяцев, чтобы подготовить техническую базу. Минпромторг РФ заявил, что не планирует переносить сроки, а в Минсельхозе сообщили, что 40% производителей готовы к маркировке.