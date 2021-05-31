Трое погибли в столкновении автобуса с иномаркой на Алтае

Иномарка врезалась в автобус с рабочими в Алтайском крае, в аварии погибли три человека и восемь получили различные травмы, сообщает МВД региона.

По предварительным данным ведомства, авария произошла на втором километре трассы Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново. Мужчина 1997 года рождения на автомобиле Mazda двигался со стороны Первомайского и выехал на «встречку», где врезался в автобус Iveco.

Автобус перевозил рабочих, по данным МЧС, это – работники предприятия «Алтайхлеб». Как сообщает МВД, на месте до приезда «скорой» погибли трое, это водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

В то же время МЧС сообщает о 14 пострадавших, включая трех погибших в легковом авто. На месте аварии работают сотрудники полиции и представители оперативных служб.